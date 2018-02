Selbstmordattentäterinnen töten 18 Menschen im Nordosten Nigerias

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Drei mutmaßlich islamistische Attentäterinnen haben in Nigeria 18 Menschen getötet. Die Frauen sprengten sich am Freitagabend auf einem belebten Fischmarkt in der Stadt Maiduguri im Nordosten des Landes in die Luft. 22 weitere Menschen wurden verletzt.