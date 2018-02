Gehirnerschütterung ohne Kopftrauma: Hirnschädengrund bei US-Botschaftern in Kuba weiter unbekannt

Die Gruppe der US-amerikanischen Botschaftsmitarbeiter, die von einem angeblichen Schallangriff in der kubanischen Hauptstadt Havanna in 2016 betroffen worden seien, sollen Gehirnschäden erlitten haben, die einer Gehirnerschütterung ähnlich seien. Dies sollen die für die Untersuchung zuständigen medizinischen Experten festgestellt haben, berichtet die US-amerikanische Zeitung New York Times.