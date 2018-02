Norwegischer Massenmörder Breivik bereut seine Tat

Quelle: Reuters Norwegischer Massenmörder Breivik bereut seine Tat

Der norwegische rechtsextremistische Terrorist Anders Behring Breivik (seit Juni 2017 Fjotolf Hansen) hat Reue für die Anschläge in Oslo und auf der Insel Utøya gezeigt. Dies meldet die Zeitung Verdens Gang (VG) mit Verweis auf ein Schreiben an die Verwaltung des Gefängnisses, wo er seine 21 Jahre lange Haftstrafe absitzt. Den Brief hat er im vorigen Jahr geschrieben.