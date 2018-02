Baden-Württemberg: Kind bei Fastnachtsumzug mit Konfetti bestreut - Frau geht brutal auf Närrin los

Quelle: www.globallookpress.com Fastnacht

Bei einem Fastnachtsumzug in Baden-Württemberg hat eine Zuschauerin eine Teilnehmerin schwer verletzt. Die 18 Jahre alte Närrin hatte dem Kind bei dem Umzug am Montag in Pfullendorf zunächst ein Bonbon in die Hand gedrückt. Danach nahm sie ihm die Mütze vom Kopf und streute etwas Konfetti. Vermutlich die Mutter des Kindes versetzte ihr daraufhin einen heftigen Faustschlag auf den Hinterkopf. Sie soll das damit begründet haben, dass sie das Konfetti nicht mehr aus den Haaren herausbekomme.