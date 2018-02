Frankreich entschädigt Mann für durch Festnahme zugezogene Behinderung mit 6,5 Millionen Euro

Frankreich muss 6,5 Millionen Euro Entschädigung an einen Mann zahlen, der seit seiner Festnahme wegen einer falschen Verdächtigung schwerbehindert ist. Das entschied der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil.