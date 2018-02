Archäologen entdecken 6.000 Jahre altes Grab einer Mutter mit Säugling im Arm in Holland

Niederländische Archäologen haben nahe der Stadt Nieuwegein in der Provinz Utrecht eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Bei den Ausgrabungen stießen sie auf Überreste einer jungen Frau, die mit einem neugeborenen Baby im Arm beerdigt worden war. Wissenschaftler schätzen das Alter der Grabstätte auf 6.000 Jahre.

Das Grab befand sich in einer Tiefe von zwei Metern. Zuerst entdeckten die Archäologen die Frau, die im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gestorben sein soll, schreibt die Zeitung New York Post. Dann bemerkten sie, dass ihr linker Arm ausgestreckt und der rechte gebogen war, als ob sie ein Baby in den Schlaf gewogen hätte. Eine genaue Untersuchung wies neben der Verstorbenen Knochenfragmente eines etwa sechs Monate alten Säuglings auf, der bereits ein paar Milchzähne hatte. Somit ist dieses das älteste Babygrab, das Wissenschaftler jemals entdeckt haben. Mithilfe von DNA-Tests soll nun festgestellt werden, ob es bei den zwei Menschen um Mutter und Kind handelt.

