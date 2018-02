Sexueller Missbrauch auch bei US-Flüchtlingsorganisation IRC

Quelle: AFP Sexueller Missbrauch auch bei US-Flüchtlingsorganisation IRC

Die Welle um sexuellen Missbrauch bei großen Hilfsorganisationen erfasst nun auch das International Rescue Committee mit Sitz in New York. Das IRC ist eine weltweit tätige US-Organisation, die Flüchtlingen und Vertriebenen nach Konflikten und Naturkatastrophen hilft. Eine IRC-Sprecherin bestätigte die Vorwürfe gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag, die demnach im Kongo stattfanden.