"Essensretter": Schwedisches Start-up verkauft Londoner Essensreste

Quelle: www.globallookpress.com

Die "Essensretter" sind jetzt auch in London am Start. Die schwedische Smartphone-App "Karma - Rescue food" bietet seit Donnerstag ihren Service in der britischen Hauptstadt an. Über die App können Restaurants und Lebensmittelgeschäfte übrig gebliebene Mahlzeiten zum halben Preis verkaufen.