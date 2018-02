Make Recession great again: Industrieproduktion in USA fällt überraschend

In den USA ist die Industrieproduktion im Januar überraschend gesunken. Sie sei im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent gefallen, teilte die US-Notenbank Fed am Donnerstag in Washington mit. Dies war der erste Rückgang seit fünf Monaten. Analysten hatten hingegen einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet.