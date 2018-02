US-Gericht verurteilt russischen Hacker zu zwölf Jahren Haft

US-Gericht verurteilt russischen Hacker zu zwölf Jahren Haft

Ein Gericht in Camden im US-Bundesstaat New Jersey hat am Mittwoch (Ortszeit) hat den russischen Bürger Wladimir Drinkman zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Er wurde für schuldig befunden, einen der größten Hackerangriffe organisiert zu haben. Das Gericht schätzte den von Cyberkriminellen verursachten Schaden auf 312 Millionen Dollar (knapp 250 Millionen Euro).