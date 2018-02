Einer der größten Pentagon-Partner gibt acht Milliarden Euro für IT-Übernahme aus

General Dynamics, einer der größten Rüstungskonzerne der Welt, hat am Montag Angaben über seinen nächsten Kauf veröffentlicht. Das Unternehmen übernimmt den IT-Dienstleister CSRA Incorporated für 5,5 Milliarden Euro. Dadurch will er seinen Leistungsumfang in der IT-Branche für amerikanische Staatsbehörden und das Pentagon erhöhen. Pro Aktie bietet General Dynamics etwa 33 Euro, was deutlich höher als der Schlusskurs der Aktie ist.