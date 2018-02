Türkei: Mehr als 70 Menschen mit Verdacht auf Milzbrand hospitalisiert

Quelle: Reuters Türkei: Mehr als 70 Menschen mit Verdacht auf Milzbrand hospitalisiert

Das türkische Gesundheitsministerium hat 73 Menschen mit Verdacht auf Milzbrand im Norden des Landes hospitalisiert. Dies teilte die türkische Tageszeitung Aksam am Sonntag mit. Der Vorfall passierte im türkischen Distrikt Akçabat in der Provinz Trabzon an der Schwarzmeerküste. Nach vorläufigen Angaben ist die Diagnose bei drei Personen bestätigt. Eine 39-jährige Frau, Fatma Çakır, ist an der Krankheit gestorben.