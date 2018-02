Ägyptische Armee nimmt 400 Terrorverdächtige bei Antiterroreinsatz fest

Ägyptische Armee-Einheiten haben zehn Terroristen beseitigt und 400 Verdächtige festgenommen. Das passierte im Rahmen vom groß angelegten Antiterror-Einsatz in den nördlichen und zentralen Regionen der Sinai-Halbinsel. Dort ist der ägyptische Ableger der Terrormiliz "Islamischer Staat" aktiv. Das teilten die Streitkräfte des Landes in einer Erklärung am Dienstag mit.