USA: Polizei untersucht "weißes Pulver", das in Obamas Büro geschickt wurde

Die Polizei kam ins Büro des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama in Washington, nachdem dort Berichten zufolge eine weiße, pulverige Substanz gefunden wurde. Außerhalb des Gebäudes im Zentrum der US-Hauptstadt wurden Menschen in Schutzanzügen gesehen. Dem Fernsehsender Fox News zufolge ereignete sich der Vorfall um 12:30 Uhr Ortszeit.

Der ehemalige Präsident mietet diesen Raum, seit er im Januar 2017 sein Büro verlassen hatte. Sein Haus befindet sich in der Nähe. Es ist unklar, ob Obama im Büro war. Am Montag wurde ein Umschlag mit "weißem Pulver" an die Adresse der Residenz von Donald Trump Jr. in Manhattan geschickt. Seine Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

