Japanischer Skispringer ist Rekord-Teilnehmer bei Winterspielen

Der 45-jährige japanische Skispringer Noriaki Kasai ist mit dem Sprung in der Qualifikation in seine achten Winterspiele gestartet. Seine Olympia-Karriere hat er im Jahr 1992 im französischen Albertville angefangen. Damals blieb er ohne Medaillen und zwei Jahre später holte er Silber mit seiner Mannschaft im norwegischen Lillehammer. Zwei weitere Medaillen bekam er bei den Spielen im Jahr 2014 in Sotschi: Silber im Einzelspringen von der Großschanze und Bronze im Team.