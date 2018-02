Promillefahrer will 153 Schnapsflaschen im Kofferraum aus Österreich nach Deutschland schmuggeln

Quelle: www.globallookpress.com Promillefahrer will 153 Schnapsflaschen im Kofferraum aus Österreich nach Deutschland schmuggeln

153 Schnapsflaschen wollte ein Betrunkener im Kofferraum eines Autos aus Österreich nach Deutschland schmuggeln. Zollbeamte entdeckten den Branntwein bei einer Kontrolle auf der Autobahn 8 in Baden-Württemberg. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, behauptete der Fahrer des Wagens, den Alkohol "frei verzollt ab Lindau" eingekauft zu haben und ihn nun in Deutschland weiterverkaufen zu wollen.