Chinesische Behörden: Religion soll dem Sozialismus angepasst werden

Quelle: www.globallookpress.com

Religionen in China sollen im Kern chinesisch sein und danach streben, sich besser in der sozialistischen Gesellschaft einzuleben. Das erklärte der chinesische Vize-Ministerpräsident Wang Yang am Sonntag, teilte die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua mit.