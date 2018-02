Olympische Spiele 2.0: Erstmals Roboter auf der Piste

Wenn die menschlichen Wettbewerbe zu langweilig werden, darf auch ein bisschen Aktion auf die Piste. So hat das südkoreanische Wirtschaftsministerium am Rande der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang das erste Skirennen für Roboter ausgetragen. Acht humanoide Roboter fuhren die Piste hinunter und wurden für ihre Beweglichkeit und Schnelligkeit bewertet.