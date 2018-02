Absturz des Flugzeuges mit 71 Insassen nahe Moskau am Sonntag von Überwachungskamera aufgenommen

Der Absturz des Passagierflugzeuges des Typs An-148 am Sonntag im Moskauer Gebiet wurde von einer Überwachungskamera gefilmt, die an einem Privathaus nahe der Absturzstelle installiert war. An Bord der Maschine befanden sich 71 Menschen, alle kamen ums Leben. Das Video zeigt die letzten Momente des Flugzeugs von Saratow Airlines, das beim Aufprall explodierte. Nach der Explosion sieht man eine schwarze Rauchwolke in die Luft steigen.