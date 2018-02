Ticketverkauf für Olympische Winterspiele erreicht 84 Prozent

Quelle: www.globallookpress.com Ticketverkauf für Olympische Winterspiele erreicht 84 Prozent (Symbolbild)

Die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang haben ihr Ziel für den Ticketverkauf bisher noch nicht erreicht, äußern sich dennoch weitgehend zufrieden. Bisher hätten 84,3 Prozent der Karten einen Abnehmer gefunden, sagte der Sprecher des Organisationskomitees, Sung Baik You, am Montag.