Mutmaßlicher Straßenbahn-Schubser festgenommen: 44-Jähriger soll Polizisten in Köln getötet haben

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Nach dem gewaltsamen Tod eines Polizisten durch den Stoß vor eine Straßenbahn in Köln haben die Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Der 44-Jährige werde einem Haftrichter vorgeführt, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Die Staatsanwaltschaft wolle Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlags gegen ihn beantragen. Der Deutsche hatte sich am Tatort bei der Polizei als Zeuge gemeldet. Im Zuge der Ermittlungen war er selbst unter dringenden Verdacht geraten.