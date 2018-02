Zwei bewaffnete Terroristen bei Anti-Terror-Einsatz im Nordkaukasus getötet [VIDEO]

Bei einem Anti-Terror-Einsatz im russischen Gebiet Nordkaukasus haben Sicherheitskräfte zwei Bewaffnete getötet. Nach einem der Männer sei wegen einer mutmaßlichen Verbindung zur Terrorgruppe "Islamischer Staat" gefahndet worden, teilte das Nationale Anti-Terror-Komitee am Samstag der Agentur TASS zufolge mit.

Der Vorfall ereignete sich in einer Ortschaft in der Teilrepublik Inguschetien. Die Verdächtigen hätten sich Schusswechsel mit den Sicherheitskräften geliefert. Bei ihnen seien unter anderem Granaten und selbst gebaute Bomben gefunden worden, hieß es. Diese seien an Ort und Stelle zerstört worden. (dpa)

