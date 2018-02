Türkischer Hubschrauber in Syrien abgeschossen

Quelle: www.globallookpress.com

Ein türkischer Hubschrauber ist im Nordwesten Syriens beim Einsatz gegen die Kurden abgeschossen worden. Er sei an der Militäroperation in der Region Afrin beteiligt gewesen, erklärte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag vor Mitgliedern der Regierungspartei AKP. Er drohte den Verantwortlichen an, sie würden dafür einen hohen Preis bezahlen. Das Schicksal der Besatzungsmitglieder war zunächst unklar.