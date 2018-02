Kommt jetzt die Anerkennung? Nike überrascht Donezk und Lugansk mit neuer Modekollektion

Der Sportartikelhersteller Nike hat vor kurzem in Anlehnung an den traditionellen London-Marathon eine neue Modekollektion präsentiert und griff dabei total ins Fettnäpfchen. Auf den T-Shirts, die unter anderem vom britischen Athleten Mo Farah beworben werden, sind die Großbuchstaben "LDNR" zu sehen, was eigentlich "Londoner" hätte bedeuten sollen und trotzdem sehr stark an die Abkürzung für die selbsternannten Volksrepubliken Lugansk und Donezk erinnert.