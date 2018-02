Bermuda: Keine Ehe für alle mehr

Die Bermudainseln sind zum ersten Ort in der Welt geworden, wo die gleichgeschlechtliche Ehe abgeschafft wurde. Ein halbes Jahr nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes des Landes, die die Ehe auf der Inselgruppe im Atlantik freigemacht hatte, hat das Parlament mit einer großen Mehrheit für ein erneutes Verbot gestimmt. Am Mittwoch hat der Gouverneur von Bermuda, John Rankin, das Gesetz in Kraft gesetzt, berichtet die Zeitung Guardian.