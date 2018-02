Indien verurteilt Google zu Millionen-Strafe aufgrund von Marktdominanz

Quelle: www.globallookpress.com

Die indische Regierung hat dem US-amerikanischen Internetriesen Google eine Strafe in Höhe von 21 Millionen Dollar verhängt, weil der Anbieter bei der Onlinesuche seine dominierende Marktposition ausnutzt, berichtet The Financial Times. Die indische Wettbewerbskommission findet, dass Google die Suche absichtlich modifiziert und auf diese Weise seinen Konkurrenten und den Internetnutzern einen Schaden zufügt.