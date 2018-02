Falscher Elon Musk sammelte über Nacht Tausende Euro von leichtgläubigen Internetnutzern

Cyberverbrecher haben Internetnutzer betrogen und während einer einzigen Nacht 5.000 US-Dollar (rund 4.000 Euro) in Kryptowährung gesammelt. Sie wandten sich an ihre Opfer im Internet mit falschen Accounts von prominenten Persönlichkeiten und versprachen ihnen ein riesiges Vermögen. Alles was dafür nötig war – eine kleine Geldsumme zu zahlen.