Quelle: Reuters Südkoreas Präsident empfängt Nordkoreas Spitzenfunktionär

Südkoreas Präsident Moon Jae In hat das protokollarische nordkoreanische Staatsoberhaupt Kim Yong Nam empfangen. Das Zusammentreffen erfolgte bei einem Empfang am Freitag vor der Eröffnungsfeier für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Parlamentschef Kim Yong Nam ist der ranghöchste nordkoreanische Funktionär, der jemals Südkorea besucht hat. Er führt die nordkoreanische Olympia-Delegation an, zu der auch Kim Yo Jong, die einflussreiche Schwester von Machthaber Kim Jong Un, gehört.