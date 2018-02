Gerichtshof in Den Haag startet Ermittlungen wegen Dutertes Anti-Drogen-Kampf

Quelle: www.globallookpress.com Gerichtshof in Den Haag will in Dutertes Drogenkampf ermitteln

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag wird Vorwürfen der illegalen Tötungen im Anti-Drogen-Kampf der philippinischen Regierung nachgehen. Chefanklägerin Fatou Bensouda teilte am Donnerstag in Den Haag mit, dass sie eine vorläufige Untersuchung gestartet habe. Im Mittelpunkt stehen die mutmaßlichen Tötungen von Tausenden Personen bei Polizeieinsätzen seit Juli 2016. Präsident Rodrigo Duterte begrüße diese vorläufigen Ermittlungen, teilte sein Sprecher Harry Roque am Donnerstag mit.