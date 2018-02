Stadtbezirksräte gegen 3D-Zebrastreifen in Braunschweig

Quelle: www.globallookpress.com Stadtbezirksräte gegen 3D-Zebrastreifen in Braunschweig (Symbolbild)

In Braunschweig wird es vorerst nicht den ersten dauerhaften 3D-Zebrastreifen Deutschlands geben. Am Mittwochabend stimmte der Stadtbezirksrat des Stadtteils Lehndorf dagegen. CDU, FDP und SPD lehnten den Plan ab, nur die Grünen waren dafür. Die Verwaltung habe rechtliche Bedenken geäußert, wie Lehndorfs stellvertretender Bürgermeister Frank Schröter (Grüne), der die Initiative einbrachte, am Mittwochabend sagte.