McDonald's bietet Kunden goldenen Big Mac mit Diamanten an

Die Fastfood-Kette McDonald's hat zum Valentinstag einen Online-Wettbewerb in Twitter gestartet. Der Autor des schönsten und herzlichsten Liebesschwurs zu einem Burger bekommt einen goldenen Ring in Form eines Big Macs, der mit Diamanten und Saphiren geschmückt ist. Den Ring stellte die japanische Designerin Nadine Ghosn her. Er kostet etwa 10.000 Euro.