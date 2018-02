Mobilfunkprovider führen Identifikation für Netzdienste per Handy ein

Mobilfunkprovider führen Identifikation für Netzdienste per Handy ein (Symbolbild)

Verbraucher in Deutschland sollen sich künftig mit ihrem Mobiltelefon sicher bei gängigen Internetdiensten anmelden können. Bei dem Verfahren "Mobile Connect" soll nicht mehr die Eingabe eines Benutzernamens und Passworts notwendig sein, teilten die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica am Donnerstag in Berlin mit.