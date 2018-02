Heimweg von Arbeit wird zur Hölle: Autobahn in China stürzt ein – Acht Menschen sterben in Grube

Auf einer achtspurigen Autobahn in Südchina ist es zu mehreren Todesfällen gekommen, als die Straße in der Nähe einer sich im Bau befindenden U-Bahn-Linie unter der Last mehrerer Autos zusammengebrochen ist. Durch den Unfall in Foshan sind Berichten zufolge acht Menschen ums Leben gekommen, neun Personen wurden verletzt, weitere drei werden noch vermisst.