Warenumsatz zwischen Russland und China im Januar um 27 Prozent gestiegen

Quelle: Sputnik Warenumsatz zwischen Russland und China im Januar um 27 Prozent gestiegen

Der Handelsumsatz zwischen Russland und China ist im Januar 2018 auf Jahresbasis umgerechnet um 27 Prozent auf rund 6,74 Milliarden Euro gestiegen. Diese Angaben veröffentlichte Chinas Hauptzollamt in seinem Bericht am Donnerstag. Im ersten Monat dieses Jahres stiegen die Exporte aus China nach Russland um 16 Prozent und machten fast 3,17 Milliarden Euro aus. Dabei nahm die Ausfuhr von russischen Waren nach China in dieser Zeitperiode um 38,5 Prozent auf 3,58 Milliarden Euro zu.