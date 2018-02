#MeToo im britischen Parlament - fast jeder fünfte Mitarbeiter betroffen

Quelle: www.globallookpress.com #MeToo im britischen Parlament - fast jeder fünfte Mitarbeiter betroffen

Fast jeder fünfte Mitarbeiter im britischen Parlament hat sexuelle Belästigung oder unangemessenes Verhalten im vergangenen Jahr selbst erlebt oder beobachtet. Das hat eine am Donnerstag in London veröffentlichte Befragung von 1.377 Personen ergeben. Frauen waren demnach doppelt so oft betroffen wie Männer. 39 Prozent der Befragten gaben außerdem an, selbst das Opfer nicht-sexueller Schikane oder Mobbing im selben Zeitraum gewesen zu sein. Frauen waren auch hier häufiger betroffen als Männer.