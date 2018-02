Nach Nukleartest-Feierorchester treffen auch Nordkoreas Cheerleader in Pyeongchang ein

Quelle: Reuters © Ahn Young-joon

Anscheinend beabsichtigt Nordkorea eine Olympia-Charmeoffensive durchzuführen: Das nordkoreanische Staatsoberhaupt Kim Jong-un hat mehr als 200 Cheerleader nach Pyeongchang entsandt. Das waren aber längst nicht alle Teilnehmer am größten Grenzübertritt zwischen Nord- und Südkorea der letzten Zeit: Insgesamt ist eine 280-köpfige nordkoreanische Delegation am Mittwoch in der Olympia-Stadt Pyeongchang eingetroffen.