Packt die Koffer: VAE errichten eigene Mars-Simulation auf der Erde

Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate hat geplant, eine riesige Kolonie auf dem roten Planeten zu gründen und diese auch zu besiedeln. Im Jahr 2117, also in knapp einhundert Jahren, soll es so weit sein. Zuerst soll allerdings ein entsprechender Prototyp auf der Erde entstehen. Die großflächige Simulation soll wie eine echte Stadt aussehen und dieselben Lebensbedingungen aufweisen, die später auch auf dem Mars zu erwarten wären.