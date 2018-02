Frankreich: Verbot für Handy-Nutzung am Steuer auch im stehenden Wagen

Ab sofort ist in Frankreich das Handy am Steuer praktisch komplett untersagt, sogar wenn das Fahrzeug am Fahrbahnrand steht. Es ist verboten, das Gerät zu nutzen, wenn es in der Hand gehalten wird. Als Ausnahme gelten nun nur Notfälle, in denen der Fahrer Rettungskräfte nach einem Unfall oder einer Panne alarmieren muss - aber auch dabei muss das Fahrzeug am Straßenrand stehen.