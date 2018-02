Lautester Tag des Jahres in der Schweiz - 7.200 Sirenen getestet

An jedem ersten Mittwoch im Februar wird in der Schweiz das System des "Allgemeinen Alarms" getestet. Die maximal anderthalb Stunden langen Tests der Sirenen beginnen um 13.30 Uhr und finden gleichzeitig im ganzen Land statt. Zuerst wird der allgemeine Alarm geprüft und anschließend der "Wasseralarm". Letztgenannter ist nur in Gebieten zu hören, die an Dämmen liegen.