USA verschieben Raketentest während der Olympischen Winterspiele

Quelle: www.globallookpress.com USA verschieben Raketentest während der Olympischen Winterspiele

Die USA haben den geplanten Test der Interkontinentalrakete wegen der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang verschoben, so der Fernsehsender CBS News. "Die USA haben beschlossen, den geplanten Test der Interkontinentalrakete (ICBM) vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien zu verschieben, aus Rücksicht auf die Olympischen Winterspiele 2018", teilte CBS News auf Twitter mit.