Roter Tesla macht Ausflug im Weltall: Musk lässt Superrakete "Falcon Heavy" erfolgreich fliegen

© SpaceX / YouTube

Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Technologie-Mogul Elon Musk hat am Dienstag erfolgreich seine neue Weltraumrakete "Falcon Heavy" getestet. Mit Elon Musks privatem Tesla-Elektro-Cabriolet als Testladung an Bord hob die derzeit größte Weltraumrakete vom US-Space-Center in Cape Canaveral (Florida) ab.