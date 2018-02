Polens Präsident Duda unterschreibt umstrittenes "Holocaust-Gesetz"

Quelle: Reuters © Agencja Gazeta/Dawid Zuchowicz

Polens Präsident Andrzej Duda hat das umstrittene so genannte Holocaust-Gesetz unterzeichnet, das eine politische Krise mit Israel ausgelöst hat. Das teilte ein Sprecher des Präsidialamtes am Dienstagabend mit. Duda hatte bereits am Vormittag angekündigt, dass er das Gesetz unterschreiben werde.