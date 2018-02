Thailand: Besitzer eines Cafés droht Knast wegen Werbung mit halbnackter Kellnerin

Dem Besitzer eines Cafés in der Stadt Chonburi in Thailand droht eine Haftstrafe wegen einer Werbung, in der eine halbnackte Kellnerin dargestellt war. Im Werbevideo bot die junge Frau Kunden Getränke an. Am Ende sagte sie, der Kaffee schmecke sehr gut, weil sehr viel Milch darin sei. Anschließend blickte sie vielsagend auf ihre Brust.