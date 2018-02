Gewerkschaft und Arbeitgeber einigen sich auf Tarifabschluss für Metall- und Elektrobranche

Quelle: www.globallookpress.com Südwestmetall-Chef Stefan Wolf und IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger vor Beginn der Tarifverhandlungen

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben sich die Tarifparteien am Montagabend in Stuttgart auf einen Abschluss verständigt. Das Entgelt soll ab April 2018 um 4,3 Prozent erhöht werden. Zudem wurde vereinbart, dass Mitarbeiter künftig ihre Arbeitszeit für die Dauer von zwei Jahren auf 28 Stunden in der Woche reduzieren können. Im Gegenzug gibt es bei der Arbeitszeit für die Arbeitgeber auch Luft nach oben.