Frau bei Fastnachtsumzug in Hexenkessel verbrüht - Polizei sucht zwei verkleidete Hexen

© facebook.com/hexenzunfteppingen/ Frau bei Fastnachtsumzug in Hexenkessel verbrüht - Polizei sucht zwei verkleidete Hexen

Nach schweren Verletzungen einer jungen Frau bei einem Fastnachtsumzug in Baden-Württemberg ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung und möglicher unterlassener Hilfeleistung. Die 18-Jährige sei am Samstag in Eppingen in eine Gruppe von Hexen hineingezogen worden, sagte ein Polizeisprecher. Die junge Frau sei von den Hexen über einen Kessel mit brühend heißem Wasser gehalten worden und dann bis zu den Kniekehlen hineingeraten.