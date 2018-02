Mehr als 100.000 saudische Frauen bewerben sich um 140 Arbeitsstellen bei Passkontrolldienst

Quelle: Reuters Mehr als 100.000 saudische Frauen bewerben sich um 140 Arbeitsstellen bei Passkontrolldienst

Der saudi-arabische Passdienst hat erklärt, dass er innerhalb einer Woche 107.000 Bewerbungen erhielt, nachdem man 140 Arbeitsplätze für Frauen an Flughäfen und an Grenzübergängen ausgelobt hatte. Es ist das erste Mal, dass die Behörde Frauen rekrutiert. Bewerberinnen müssen in Saudi-Arabien geboren und aufgewachsen sein. Ihr Alter muss zwischen 25 und 35 Jahren liegen. Sie müssen über ein Abitur oder einen gleichwertigen Abschluss verfügen.