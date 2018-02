Hände weg von mir: Vergewaltigungssichere Unterhosen bei deutschen Frauen blitzschnell ausverkauft

In einer Welt, in der es zunehmend von Gefahren nur so wimmelt, kann man stets etwas gebrauchen, das ein Sicherheitsgefühl vermittelt. Dies ist genau das Ziel einer jüngst entwickelten so genannten Anti-Vergewaltigung-Hose, die Frauen vor sexuellen Übergriffen schützen soll. Die Hosen genießen nicht zuletzt in Deutschland hohe Popularität und waren zeitnah ausverkauft.