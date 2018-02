Umfrage: 41 Prozent der Internetnutzer in Deutschland Opfer von Cyberkriminalität

Rund 41 Prozent der Internetnutzer in Deutschland sind schon einmal Kriminellen im Netz zu Opfer gefallen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) in Auftrag gegeben haben. Demnach gab knapp jeder Fünfte an, bereits von Schadsoftware wie Viren oder Trojaner befallen worden zu sein.