Wegen Korruption verurteilter Samsung-Erbe auf Bewährung freigelassen

Quelle: www.globallookpress.com Wegen Korruption verurteilter Samsung-Erbe auf Bewährung freigelassen (Archivbild)

Etwa fünf Monate nach seiner Verurteilung wegen Korruption kommt der Erbe des Samsung-Imperiums, Lee Jae Yong, nach Medienberichten auf freien Fuß. Ein Berufungsgericht in Seoul wandelte die fünfjährige Haftstrafe für den Vizevorsitzenden des Smartphone-Marktführers Samsung Electronics in eine Bewährungsstrafe um, wie die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Montag berichtete.