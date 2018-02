Explosion in chinesischer Feuerwerksfabrik

Quelle: www.globallookpress.com Explosion in chinesischer Feuerwerksfabrik (Symbolbild)

In einer Feuerwerksfabrik im Südosten Chinas haben sich eine Explosion und ein Brand ereignet. Von Toten oder Verletzten wurde in staatlichen Medien zunächst nicht berichtet. Demnach ereignete sich die Explosion am Montag im Lagerhaus einer Fabrik im Kreis Shangli (Provinz Jiangxi).